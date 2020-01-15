شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار يدعم الذهب للإغلاق على ارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تقييم الأسواق لحدث التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وفي حدث رسمي بالبيت الأبيض، وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.



وأشاد "ترامب" في خطاب مطول بكافة الأطراف التي أسهمت في إنجاح هذه المفاوضات التجارية مع الجانب الصيني.

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وأكد "ترامب" أن الصين أبدت مرونة في صياغة شروط المرحلة الأولى مشيرا إلى أنه تلقىى تأكيدات من بكين بالالتزام ببنود الاتفاق.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% إلى 1554 دولارا للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1558.8 دولار وأقل سعر عند 1546.5 دولار.