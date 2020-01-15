شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 15- 1 - 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-1-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكل المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.



إيقاف تداول 19 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. إيقاف تداول 19 شركةوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديثة للمواد العازلة، دايس للملابس الجاهزة، الكابلات الكهربائية المصرية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، العبور للاستثمار العقارى، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للإسكان والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ليسيكو مصر، مطاحن مصر العليا، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جلاسكو سميثكلاين، أسيوط الإسلامية الوطنية للتنمية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا. البورصة تربح 1.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه. البورصة تربح 1.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.6 مليون ورقة مالية بقيمة 529.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.01%، والعرب على 8.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.53%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 77.2 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 481.5 ألف جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 13769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 15940 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 494 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 2.108 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.486 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%

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- العامة لمنتجات الخزف والصنيى بسعر إغلاق 3.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.57%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.662 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.49%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 1.857 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.41%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 17.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.97%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 32.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.92%

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 18.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.09%

- العبور للاستثمار العقارى إغلاق 4.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.19%