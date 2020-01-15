شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية: تعديل النظام الأساسى لـ"المصرية الإمارات للتأمين التكافلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1575 لسنة 2019، بشأن تعديل المادة 43 من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى-مصر، ونصت المادة 1 على أن يستبدل بنص المادة رقم 43 من النظام الأساسى للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلى بآخر.

ونصت المادة 43 بعد التعديل على أن تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر فى جدول الأعمال المحدد لها، وعلى الأخص للنظر فى:

أولاً: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم والنظر فى إخلائهم من المسئولية.

ثانيا: مراقبة أعمال مجلس الإدارة والنظر في إخلائه من المسئولية.

ثالثًا: المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

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رابعًا: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة.

خامسًا: الموافقة على توزيع الأرباح وتحديد مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة. سادسًا: تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه والنظر فى عزله.

سابعًا: كل ما يرى مجلس الإدارة أو المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال عرضه على الجمعية العامة.

وأضاف القرار، المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، أن تلتزم الجمعية العامة للشركة باستخدام أسلوب التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي فى عضوية مجلس الإدارة كلمًا أمكن ذلك.

جدير بالإشارة إلى أن التصويت التراكمى يعد نظام مستحدث أدخله المشرع المصرى بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018 يسمح فيه للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التى تمثلها الأسهم المملوكة له فى رأس مال الشركة لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح، كما يمكن صغار المساهمين من تكوين تحالفات فيما بينهم للحصول على مقعد أو أكثر بمجلس إدارة الشركة أثناء انتخابات أعضاء مجلس الإدارة بالجمعية العمومية للشركة.