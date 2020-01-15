شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه تشارك فى ملتقى "مسئولى الجوالة بالجامعات" لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى ملتقى مسئولى الجوالة بالجامعات المصرية، لإطلاق حملة ترشيد استهلاك المياه غدا وتستمر لنهاية العام، بهدف نشر الوعى المائى بأهمية الحفاظ على المياه، بمشاركة حملة Save Egypt's Water، والمنعقدة بمقر الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

وقال عمرو حمدى رئيس اتحاد الكشافة والمرشدات، أن الحملة تنسق مع العديد من الجهات منها وزارة التربية والتعليم والمراكز الشبابية واتحاد الجامعات المصرية.

وأضاف أن الكشافة حركة شبابية تساهم فى تربية النشء وتقويم السلوكيات وتحقيق الذات لبناء مجتمع أفضل وتدعيم منظومة القيم.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تشارك فى المبادرات القومية لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، من خلال بناء الشركات مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى.

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وأشار الي أن رفع الوعى المائى أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة، التى تحظى باهتمام ودعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن جانبها، قالت دكتورة، إيمان جابر ممثلة وزارة الشباب والرياضة على أهمية دور الشباب فى نشر ثقافة الترشيد لاسيما أنهم هم المستقبل، مشيدة بدور الكشافة المصرية والجوالة فى غرس قيم مثل تحمل المسئولية ومهارات القيادة والعمل بروح الفريق.

وأشادت، بدور الشركة القابضة الداعم لكافة المبادرات القومية الخاصة بترشيد استهلاك المياه.