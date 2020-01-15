شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض رغم التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم رغم التوقيع بشكل رسمي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" اليوم على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بحضور شخصيات بارزة من البلدين.



وشهد حفل التوقيع على الاتفاق إشادة من "ترامب" والمسؤولين الصينيين بالتعاون الذي قاد على هذه المرحلة الإيجابية.

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وصرح "ترامب" بأن إدارته ستواصل التفاوض مع الجانب الصيني لتقليل العجز التجاري مع التوصل إلى اتفاقيات تجارية عادلة مع الدول الأخرى.



وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التزاما من جانب الصين بشراء كميات معينة من السلع الزراعية والمنتجات الأخرى من الولايات المتحدة.



ورغم ذلك، لن يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة حاليا ضد الصين، لكن وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" ألمح إلى إمكانية خفضها بعد التوصل إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.