شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى التطبيق الكامل للاتفاق التجاري مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

رحب الرئيس الصيني شي جين بينج بتوقيع اتفاق المرحلة التجاري بين الولايات المتحدة والصين اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، ودعا إلى ضرورة التطبيق الكامل للاتفاق. وقال "شي" في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن "الخطوة التالية المطلوبة من الجانبين تتمثل في تطبيق ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين البلدين في محاولة لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ نحو عامين بجدية وتعظيم تأثيره الإيجابي".

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