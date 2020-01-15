شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى التطبيق الكامل للاتفاق التجاري مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
وقال "شي" في رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إن "الخطوة التالية المطلوبة من الجانبين تتمثل في تطبيق ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى التجاري بين البلدين في محاولة لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما منذ نحو عامين بجدية وتعظيم تأثيره الإيجابي".
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