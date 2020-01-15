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37 ريالا سعر مستهدف لسهم أرامكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أوصى جيه. بي مورجان مع بدء تغطيته لسهم أرامكو السعودية بزيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ، مع سعر مستهدف 37 ريالا (9.86 دولارات) للسهم، عازيا ذلك إلى توقعه بزيادة مقدار التوزيعات مع ارتفاع الإنتاج، محددا 3 أسباب لقدرة أرامكو على زيادة توزيعاتها النقدية.

وشارك جيه. بي مورجان في التنسيق العالمي للطرح العام الأولي في ديسمبر، والذي جمع 29.4 مليار دولار إجمالا، بما في ذلك خيار تخصيص إضافي للأسهم، في ظل طلب قوي.

وقبل الإدراج قالت شركة أرامكو السعودية إنها تنوي صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار في 2020.

وقال جيه. بي مورجان في مذكرة أمس «رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات، مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج».

وأضاف مورجان أن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالي وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية.

وجيه. بي مورجان أول بنك عالمي كبير يعطي توصية بزيادة الوزن النسبي لسهم أرامكو.

وبدأ بنك إتش. إس. بي. سي تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريالا، بينما أوصى غولدمان ساكس «بالحياد» للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالا. وفي الشهر الماضي بدأت برنستين وجيفريز تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبي.

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3 أسباب لقدرة أرامكو على زيادة توزيعاتها النقدية

قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة

مرونة الإنفاق الرأسمالي

انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية

أبرز التوصيات:

1 جيه. بي مورجان

زيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ سعر مستهدف 37 ريالا

2 إتش. إس. بي. سي

الاحتفاظ بالسهم سعر مستهدف 36.80 ريالا

3 غولدمان ساكس

الحياد للسهم سعر مستهدف 41 ريالا