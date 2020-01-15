شكرا لقرائتكم خبر عن التوقيع رسمياً على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين واشنطن وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني بشكل رسمي على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه أواخر ديسمبر/كانون الأول.



وفي حدث رسمي بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من البلدين، تم التوقيع على المرحلة الأولى لينتهي بذلك فصل من النزاع التجاري بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي استمر لثمانية عشر شهراً.



وأشاد "ترامب" و"هي" بالتعاون بين البلدين والمرونة في المفاوضات كما أكد الرئيس الأمريكي على أن الصين تساعد واشنطن في حل عدد من القضايا.



ومن جانبه، بعث "هي" بتهنئة الرئيس الصيني "شي جين بينج" وإشادته بالرئيس "ترامب" وبالجهد المبذول لبلوغ هذه المرحلة.