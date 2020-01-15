شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض رغم بيانات المخزونات الأمريكية..و"برنت" يستعيد التداول أعلى 64 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات خالفت التوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم انخفاض مخزون النفط في أمريكا بحوالي 2.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما توقع محللون ارتفاعها بحوالي نصف مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس زيادة مخزونات النفط بحوالي 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

Advertisements



ووقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" في البيت الأبيض على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.



وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 57.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 57.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.5% إلى 64.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.6 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.