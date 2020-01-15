شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعمٍ من حدث التوقيع على الصفقة التجارية الجزئية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم وسط أداء إيجابي من عملات السلع في ظل تحول أنظار الأسواق نحو جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



ويشهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حالياً مراسم التوقيع على الاتفاق التجاري الجزئي بحضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" وعدد من الشخصيات من البلدين.



وأشاد "ترامب" بما وصلت إليه واشنطن وبكين من اتفاق جزئي والمرونة خلال المفاوضات فضلا عن اتفاق التجاري الحرة المعاد تعديله في أمريكا الشمالية مع كندا والمكسيك.

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وألقى "ترامب" باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتفاوض على تعديل العلاقات والاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.



وأكد "ترامب" على أن الولايات المتحدة والصين تمتلكان أكبر اقتصادين في العالم ويجب التعاون بينهما في العديد من المجالات التجارية والتكنولوجية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 17:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7676، وسجل أعلى سعر عند 0.7676 وأقل سعر عند 0.7641.