شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتحرك فوق مستوى 1.1140 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد واختراق 1.1180 سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1.1340.

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