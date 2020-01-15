السعودية تستضيف اليوم مجموعة الأعمال المشاركة في G20

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستضيف السعودية اليوم اجتماع مجموعة الأعمال B20 المشاركة في مجموعة قمة العشرين G20، تحت شعار «التحول نحو النمو الشامل»، بمشاركة مجتمع الأعمال العالمي في جميع الدول الأعضاء وجميع القطاعات الاقتصادية.

Advertisements

وتأتي متماشية مع أهمية القطاع الخاص العالمي، وتأكيدا على دوره وتأثيره في التنمية الاقتصادية داخل المملكة وخارجها، وذلك في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي كبير ضمن رؤية المملكة 2030.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي «استشعارا من أهمية مجلس الغرف السعودية ودوره في تقريب وجهة النظر بين المسؤول والمستثمر، فإن على رجال وسيدات الأعمال استغلال الفرصة الذهبية في فتح النقاشات المهمة مع قطاع الأعمال في دول مجموعة العشرين، والسعي الجاد لإيجاد حلول للعقبات التي تواجه قطاع الأعمال في جميع المجالات، وذلك لإحداث نقلة نوعية في العمل المؤسسي لقطاع أعمال بشكل عام خلال المرحلة المقبلة، بهدف مواكبة الخطط التنموية التي تهدف إليها دول مجموعة العشرين للتوسع في الإنجازات والشراكات المحلية والعالية والاستثمارات في مجالات التحول الرقمي والتجارة والاستثمار والطاقة والاستدامة والبنية التحتية والتعليم والنزاهة، وذلك لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، وبيئة استثمارية جذابة ومحفزة للقطاعات الواعدة».

وأوضح العبيدي أن المحاور الرئيسة لمجموعة الأعمال ستعمل على معالجة القضايا الملحة للقطاع الخاص، مبينا أن محور «المرأة في مجال الأعمال» يشكل فرصة كبيرة لدعم دور المرأة القيادي بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مجلس عمل متخصص في شؤون سيدات الأعمال، والذي يأتي متماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة مشاركة دور المرأة في القطاعات المختلفة، وتمكينها من تحقيق نجاحات عالية على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن المحورين المشتركين، وهما المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأهداف التنمية المستدامة. الأمر الذي شدد فيه على ضرورة تبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذين المجالين لمصلحة تنمية الاقتصاد الوطني عبر منبر مجموعة الأعمال.