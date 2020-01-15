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«سكني» يستهدف خدمة 300 ألف أسرة في 2020 و«العقاري» يعلن القائمة الأخيرة للصندوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اختتمت وزارة الإسكان العام الماضي بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات، إذ تمكنت من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج «سكني» لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، فيما تستهدف خدمة 300 ألف أسرة جديدة في 2020.

كما أعلن صندوق التنمية العقارية خلال حفل «ملتقى وزارة الإسكان 2020»، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل، عن الدفعة الأخيرة من قائمته البالغة 90 ألف مواطن، أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.

انعكاس إيجابي

وأوضح المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية بوزارة الإسكان مروان زواوي، أن جهود برنامج «سكني» انعكست إيجابا على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكدا مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الجاري 2020 لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها.

180 مخططا

وذكر وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي أن الوكالة تعمل خلال 2020 على إتاحة 180 مخططا عبر منصة «سكني» وتسليم 90 ألف أرض سكنية جديدة، وكذلك العمل على تطوير منصة «سكني» بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأطراف ذات العلاقة، لتشمل إصدار رخص البناء الفورية للمواطنين.

ربط مع 7 أمانات

ولفت المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان، المهندس مازن الداوود، إلى أن مركز خدمات المطورين «إتمام»، وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع 7 أمانات لإصدار رخص البناء عبر منصته الالكترونية الموحدة، كما اعتمد 104 مخططات بمساحة 170 مليون م2 وسجل 553 صكا، وغيرها من الخدمات التي سرعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض.

30 ألف وحدة

وذكر الداوود أن برنامج «وافي» أصدر 18 تصريحا لبيع نحو 30 ألف وحدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخص لثلاثة مشروعات للتسويق الداخلي لنحو 1,091 وحدة تحت الإنشاء، وحوالي 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112,090 وحدة قيد التطوير، فيما يستهدف «وافي» خلال العام الجاري الترخيص لمشروعات توفر 180,662 وحدة ضمن المشروعات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3,510 وحدات تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج «شراكات» أسهمت في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسب، تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، وبدأ تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة منها حول المملك. ويستهدف البرنامج في 2020م توفير حوالي 100 ألف وحدة ضمن مشروعات جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد.

تمويل 1.2 مليار

وأبان الداوود أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد في رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى إلى ضخ عدد من الوحدات، كما مول 21 من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى 1،2 مليار، إضافة إلى إطلاق منصة «بناة المساكن» لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50 من وحدات المشروعات تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85 من وحدات مشروعات الإسكان التنموي.

90 ألف مستفيد

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وكشف مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية صلاح العمير، عن صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، البالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن الصندوق حقق رقما قياسيا بارتفاع نسبته 149% في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019، بواقع 67 ألفا مقارنة بنحو 26,900 في الفترة نفسها من 2018م.

160 ألف عقد

وأضاف العمير «سجل شهر ديسمبر رقما قياسيا في أعداد العقود الموقعة ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية، بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بالفترة نفسها لعام 2018م، فيما وقع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي بنسبة ارتفاع بلغت 240% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، مما يشكل إنجازا متميزا في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حقق في 8 أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يقدر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط. كما سجلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ أسهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية الكترونيا، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019م إلى 84%».

13 مليار ريال

وأوضح مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية أنه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في يونيو 2017م وحتى نهاية 2019م، مكن الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في مناطق المملكة كافة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة نفسها.

تجاوز المستهدف

واستعرض المستشار الاقتصادي في «برنامج الإسكان»، أحد برامج رؤية 2030م، الدكتور مشعل الشمري، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكن الأسر السعودية من تحسين حياتها من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتها بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعيات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019م بحوالي 50 مليار ريال، بما يزيد على المستهدف البالغ 48,9 مليارا، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بحوالي 65،2 % مقارنة بالمستهدف البالغ 60،4. كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، على إثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لحوالي 17 مليار ريال.

63 % محتوى محلي

وأضاف الشمري «يطمح البرنامج في 2020 لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بحوالي 73,9 مليار ريال، لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5%، وتنمية الاستثمار الخاص في مشروعات الإسكان بمقدار 187,7 مليار ريال، جزء منها الاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية، بما يعود إيجابا على بيئة الأعمال.

خطة الإسكان 2019

إجمالي عدد الأسر المستفيدة 300,041

إجمالي الأسر التي سكنت منازلها 109,162

2020

إجمالي عدد الأسر المستفيدة 300,000

إجمالي الأسر التي ستسكن منازلها 130,000

تفاصيل الخيارات السكنية والتمويلية في 2019

39,332 وحدة سكنية تحت الإنشاء 13 %

90,000 أرض مجانية 29%

117,748أسرة استفادة من الوحدات الجاهزة 39%

54,647 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي 18%

برنامج «وافي»

2019

إصدار 18 تصريحا لبيع 30 ألف وحدة

ترخيص 3 مشروعات للتسويق الداخلي لـ1,091 وحدة

إصدار 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112,090 وحدة

2020