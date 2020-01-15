شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. سعر الدولار ينخفض بمقدار قرش فى 4 بنوك ويستقر فى باقى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 15 – 1 – 2020 عددا من الاخبار الاقتصادية المحلية كان من بينها استمرار انخفاض سعر الدولار ، وارتفاع مؤشرات البورصة، و وزيرا التخطيط والنقل يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل 2020/2021

"أيقونة" تحويل مصر لمركز إقليمى لتصدير الغاز.. أسرار مصنع الإسالة بإدكو

تمتلك مصر مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة البحر المتوسط وتتميز بصناعة عريقة راسخة للبترول والغاز تتواجد بقوة على الخريطة العالمية، بامتلاكها بنية أساسية قوية ومتميزة تؤهلها وبقوة لأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الطاقة، وفي هذا الإطار فقد تم اتخاذ خطوات ملموسة وقوية لتحقيق مشروع مصر القومى كمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول في مقدمتها إطلاق مبادرة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) وكذلك البنية التحتية الهائلة التي تمتلكها مصر ومن ضمن تلك البنية الأساسية مصنع إسالة الغاز الطبيعي بإكو.

وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الكونغولى التعاون بمجال التحول الرقمى

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أغسطين كيباسا ماليبا وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له؛ تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والكونغو الديمقراطية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المشروعات الكبرى التي تضطلع بها جمهورية الكونغو الديمقراطية خاصة مشروعات البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020.. السداد من 15-1 حتى 14 فبراير

بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، فاتورة يناير 2020 عن آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg

تعيين حسام صادق مديرًا تنفيذيًا لهيئة «التأمين الصحى الشامل»

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية، على تعيين حسام فؤاد صادق توفيق، الخبير الدولى في مجالات القيادة العليا، والتأمين وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الإداري، مديرًا تنفيذيًا لهيئة التأمين الصحي الشامل، اعتبارًا من شهر فبراير المقبل؛ بما يُوفر إدارة متميزة، تُساعد فى التطبيق الدقيق للمنظومة الجديدة، وفق أحدث الخبرات الدولية على النحو الذى يحقق الهدف المنشود فى توفير رعاية صحية متميزة لكل المصرين ويحميهم من الأعباء المالية الشديدة، المترتبة علي المرض.

رئيس مصلحة الضرائب: نقدم كل التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات

أكد "رضا عبد القادر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة قامت بالإستعداد للموسم الضريبى للعام المالى المنتهى فى 31/12/2019 ، والذى يبدأ تقديم الإقرارات الضريبية عنه إبتداءً من 1/1/2020 حتى 30/4/2020 .

وزيرا التخطيط والنقل يناقشان تفاصيل الخطة الاستثمارية لوزارة النقل 2020/2021

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا بمقر وزارة التخطيط لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة النقل للعام المالي 2020/2021، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

صندوق مصر السيادى" و "حسن علام القابضة" يوقعان مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك

أعلن اليوم صندوق مصر السيادي وشركة حسن علام القابضة، الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات على الساحة الإقليمية، عن توقيع مذكرة تفاهم من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

الرقابة المالية تٌعدل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

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كشف الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير على إجراء تعديل في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بهدف تحقيق المزيد من الحماية لحقوق الأقلية من المساهمين.

قرض بـ30 مليون يورو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من بنك التعمير الألمانى

وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اتفاقية مع بنك الاعمار الألماني والاتحاد الاوروبي، بقيمة 30 مليون يورو يقدمها البنك كقرض ميسر وطويل الأجل، وذلك لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الإسكان: طرح عدد من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

تراجع الدولار فى مصر يدفع سعر الذهب للاستقرار وعيار 21 بـ683 جنيها

تسبب تراجع أسعار الدولار في مصر علي مدار الأيام القليلة الماضية فى استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء، رغم تحرك الأسعار العالمية للمعدن النفيس مرتفعا من 1543 إلي 1552 دولار، فى ظل ترقب عالمي للاتفاق بين أمريكا والصين.

ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر 683 جنيها للجرام دون مصنعية، فى حين ارتفع سعر أوقية الذهب إلي 1552 دولار، لكن هذه الزيادة لم تؤثر على أسعار الذهب في مصر حتي الآن، وهو ما أرجعه مراقبون لسوق الصاغة إلي تراجع سعر الدولار.

انخفاض أسعار الحديد إلى 9800 جنيه للطن من المصنع

شهدت أسعار الحديد انخفاضا فى السوق المصري منذ بداية العام الجديد، حيث يتراوح سعر طن الحديد داخل المصنع بين 9800 وحتى 10400 جنيه، وذلك يرجع لانخفاض سعر الدولار لأقل من 16 جنيها، ليسجل نحو 15.81 جنيه، بانخفاض ما يقرب من جنيهين، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى وزيادة المعروض بالأسواق المصرية.

سعر الدولار ينخفض بمقدار قرش فى 4 بنوك ويستقر فى باقى البنوك

شهد الدولار اليوم الأربعاء 15-1-2020 انخفاضا بمقدار قرش أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر ومنها بنك أبو ظبى الإسلامى، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس والبنك العربى الإفريقى الدولى، فى حين شهد استقرار فى بعض البنوك منها البنك المركزى المصرى مسجلا 15.81 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصرى استقر عند 15.85جنيه للشراء، 15.95جنيه للبيع.

انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء 15-1-2020 ويسجل 17.59 جنيه بالمركزى

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 15-1-2020، فى عدد من البنوك العاملة فى مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى المصرى 17.59 جنيه للشراء، 17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء، 17.76 جنيه للبيع أمس، وسجل فى البنك الأهلى المصرى عند 17.60 جنيه للشراء، و 17.74 جنيه للبيع، مقابل 17.64 جنيه للشراء. 17.77جنيه للبيع أمس.

ارتفاع هامشى لمؤشر البورصة الرئيسى بالختام بمشتريات للمؤسسات المحلية والعربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.