شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء..و"إعمار" يحقق أعلى سعر منذ شهرين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجعت بورصة السعودية بنسبة 0.5% بعد صعودها 4 جلسات متتالية، وهبطت بورصة قطر هامشياً وسط تقلص السيولة، فيما دفع سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، كما ارتفعت بورصة دبى مدفوعة بصعود سهم إعمار، والذى حقق أعلى سعر منذ حوالى شهرين ونصف، بينما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، وسجل سهم البورصة الكويتية، ارتفاعاً فى أولى أيام تداوله، وتم تنفيذ 155 صفقة على عدد 3.75 مليون سهم بقيمة 1.135 مليون دينار، ليتصدر السهم تداولات المنصة على كافة المستويات.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسراً 42.25 نقطة ليغلق عند مستوى 8432.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.28% رابحاً 227.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7157.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 217 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجع 106 سهما.

وتراجع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.54%.

وجاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.47%، ثم أسمنت أم القرى 4.67%، اكسا التعاونية بنسبة 4.31%، فيما جاء سهم "دار الأركان" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.99%، ثم أسواق عبد الله العثيم بنسبة 3.89%، ثم المواساة بنسبة 3.11%.

بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاعى البنوك والنفط والغاز. بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحاً 18.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6351.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 28.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7089.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4886.45 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 204.2 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتى عبر 8619 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.29%، ثم شركة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.45%، فيما تصدر سهم "المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.95% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 10%، ثم شركة مُنشـآت للمشاريع العقـارية بنسبة 8.73%.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرة 1.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10635.02 نقطة بضغوط هبوط قطاعات العقارات والبنوك والنقل والصناعات. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرة 1.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10635.02 نقطة بضغوط هبوط قطاعات العقارات والبنوك والنقل والصناعات.

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وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.2 مليون سهم بقيمة 241.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4427 صفقة، وارتفع 22 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.14%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.98% رابحاً 15.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1636.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.98% رابحاً 15.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1636.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 659.7 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 61.16% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 12.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.88%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.64%.

بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.99 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك. بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.99 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 235.4 مليون سهم محققة ما قيمته 227.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2754 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10.19%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.52%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 3.75%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.58%.

وتصدرت شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً ببورصة دبى حسب القيمة بإجمالى 59.3 مليون درهم بحجم تداول 14 مليون ورقة مالية.