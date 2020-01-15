شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإسرائيلى: صادرات الغاز إلى مصر ربما يعاد تصديرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإسرائيلى اليوم الأربعاء إن صادرات الغاز الإسرائيلية إلى مصر ربما يعاد تصديرها إلى أوروبا عبر محطة إدكو للغاز الطبيعى المسال بشمال مصر "فى غضون أشهر قليلة". وقال يوفال شتاينتز أيضا لرويترز إن إسرائيل تتحدث مع مصر والهند حول تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الهند عبر قناة السويس.

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