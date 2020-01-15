شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا على خلاف التوقعات خلال الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن مخزون النفط في أمريكا انخفض بحوالي 2.5 مليون برميل إلى 428.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنصف مليون برميل.



وكشفت البيانات عن ارتفاع مخزون البنزين بحوالي 6.7 مليون برميل إلى 258.3 مليون برميل، بينما قفز مخزون المقطرات بحوالي 8.2 مليون برميل إلى 147.2 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بمقدار 1.1 مليون برميل.



