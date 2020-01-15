شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج الخام الأمريكي يرتفع إلى مستوى قياسي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ، أن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة يرتفع الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.

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