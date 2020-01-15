شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة كمال: استقبال الغاز الإسرائيلى خطوة فى طريق تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، تعليقا على بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، أنه يتم البدء باستقبال حوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يوميا ترتفع إلي 450 مليون قدم مكعب غاز خلال الـ6 أشهر القادمة، لافتا إلى أن تلك الكميات تتناسب مع المعايير الفنية التى تتعلق بسلوك الخزنات في قطاع الانتاج .

وأضاف المهندس اسامة كمال وزير البترول الأسبق، أن بدء استقبال الغاز خطوة في طريق استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة وذلك من خلال الاستفادة من التسهيلات الموجودة في مصر بتشغيل محطات الاسالة بإدكو ودمياط التي تشارك فيها مصر وأيضا استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

Advertisements

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن انعقاد منتدى غاز المتوسط للتوقيع على مبادرة تأسيس منظمة إقليمية للغاز يرد علي كل القضايا التي تم إثاراتها خلال الفترة الماضية لافتا إلى أنه أما فيما يتعلق بخط "ايست ميد" فهو محل دراسة وعملية تنفيذه وتمويله أمر ليس بالسهل حيث يصل تمويله لحوالي 7 مليارات دولار .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ونظيره الإسرائيلي، أعلن عن بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، اليوم، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعى لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد اليوم الخميس في القاهرة ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.