شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم ترتفع بأكثر من 2% مواصلةً الصعود إلى مستويات قياسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم ليواصل المعدن الصناعي مكاسبه إلى مستويات قياسية متوالية أعلى حاجز الألفين دولار للأوقية.



وقفز البلاديوم أعلى حاجز الألفين دولار للمرة الأولى في الآونة الأخيرة بعد انقطاع الطاقة الكهربائية عن مناطق واسعة في جنوب إفريقيا - التي تعد من أكبر منتجي البلاديوم في العالم - مما أثر على أنشطة التعدين في البلاد.

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وواصل البلاديوم صعوده بفعل الطلب القوي من جانب شركات السيارات والتي تستخدمه في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم الضارة للبيئة.



وتتجه أنظار المستثمرين بالأسواق العالمية (الأسهم والسلع والمعادن) اليوم نحو الولايات المتحدة بمناسبة اننعقاد مراسم التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين بحضور عدد من الشخصيات رفيعة المستوى من البلدين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 2166.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2178.5 دولار بينما سجل أقل سعر عند 2116 دولارا.