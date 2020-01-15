شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تستهل الجلسة عند مستويات قياسية مع تداول "الداو جونز" أعلى 29 ألف نقطة مجدداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء إلى مستويات قياسية جديدة مع تحول الأنظار نحو جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين في وقت لاحق اليوم.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% في ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%.

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وتترقب الأسواق عن كثب حضور نائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" جلسة التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية وإطلاق إشارة البدء للمفاوضات على المرحلة الثانية.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد توقع تأجيل التوقيع على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين إلى ما بعد انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 29083 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 9242 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3295 نقطة.