شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية تعتمد قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية، وإجراءات المقاصة، إلى جانب قائمة المصطلحات المستخدمة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لـ"تداول"، أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية، تهدف إلى تفعيل دور مقاصة كطرف نظير مركزي في السوق المالية السعودية.
وأشارت إلى أنها تهدف كذلك إلى تنظيم مسؤوليات أعضاء المقاصة بالإضافة إلى علاقة وحقوق والتزامات أعضاء المقاصة، مما يساهم في تطوير خدمات المقاصة وفقًا للممارسات الدولية ذات العلاقة.
وبينت أن قواعد وإجراءات مركز مقاصة الأوراق المالية ستساهم في تعزيز استقرار السوق والحد من مخاطر ما بعد التداول، ودعم توسع السوق المالية السعودية، في إضافة منتجات وخدمات جديدة.
وأكدت الهيئة أن نفاذ هذه القواعد والإجراءات سيكون اعتبارا من اليوم الأربعاء، 15 يناير 2020.
وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر الترخيص لشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة" لتزاول بالمملكة عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتصنيفها كطرف مقابل مركزي مؤهل.
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