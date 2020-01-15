شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تستثمر 130 مليون دولار في القطاع السكني الهندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة إنفستكورب المالية العالمية المتخصصة بالاستثمارات البديلة، عن توفير 130 مليون دولار أمريكي من الالتزامات الأساسية التي ستقدّمها كتمويل للهند، التي تعاني من أزمة سيولة.

وقالت المؤسسة، في بيان لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، إن شركة BAe لنظم صناديق التقاعد لإدارة الاستثمار، ستكون هي المستثمر الأساسي في هذه المبادرة.

ومن المُقرر أن تركز المبادرة على مشاريع الإسكان ذات الأسعار المعقولة والموجهة إلى السوق المتوسطة في المدن السبع الأهم في الهند.

وقال ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات في إنفستكورب الهند: "إن التباطؤ الحالي في الأسواق السكنية وكذلك في تدفق الائتمان في الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه.".

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وجدير بالذكر أن قطاع العقارات في الهند أنفق ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكي على 27 مشروعاً سكنياً من خلال صندوقين استثماريين.

وتنشط إنفستكورب أيضاً في مجال الاستثمار في الشركات الخاصة متوسطة الحجم في الهند؛ ومنهم زولو ستايز، سيتيكارت، إنترغرو براندز، بيواكوف، ونيفروبلس.

وسبق أن أعلنت المؤسسة، في نوفمبر الماضي، عن استثمارها 3.016 مليار روبية هندية (نحو 45 مليون دولار) في رأس مال شركة نيفروبلس هيلث سيرفيسز برايفيت ليمتد الهندية.

وقالت إنفستكورب، في بيان سابق، إن "نيفروبلس" سوف تستخدم رأس المال الذي تم جمعه من هذه الجولة التمويلية للتوسع في الهند ونقل أعمالها لبلدان أخرى، بدءً بجنوب شرق آسيا، كما تطمح الشركة إلى بناء شبكة إقليمية في قارة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وبالإضافة إلى نيفروبلس، استثمر "صندوق إنفستكورب للشركات الخاصة 2" حتى اليوم في ست شركات هندية هي "إنكريد" و"إيه إس جي" و"زولو" و"سيتي كارت" و"إنترغرو براندز" وشركة التجارة الإلكترونية Bewakoof.com.