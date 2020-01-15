شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة للصناعة تعين وساطة كابيتال كمستشار مالي لتخفيض رأسمالها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية عن تعيين "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 49.438%، من 200 مليون ريال إلى 101.123 مليون ريال، لينخفض عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 10.1 مليون سهم.

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وقالت الشركة، في بيان سابق، إن السبب في تخفيض رأس المال يعود إلى الرغبة في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 98.876 مليون ريال، والناتجه عن إعادة تقييم استثمارات الشركة وذلك تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية، وتسجيل خسائر هبوط مشروعات رأسمالية وتسجيل مخصص زكاة عن سنوات سابقة وتسجيل خسائر هبوط في قيمة الذمم المدينة الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 58.49% وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والبيعية والتسويقية إضافة لارتفاع الإيرادات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 981.3 ألف ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 8.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.