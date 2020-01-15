شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة بنوك عالمية تبدأ تقييمها لسهم أرامكو بتوصيات بين محايد وزيادة الوزن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت ثلاثة بنوك عالمية تغطية سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" وذلك بعد أقل من شهر ونصف من إدراجها بالسوق السعودية في 11 ديسمبر 2019.

وجاءت الأسعار المستهدفة للبنوك الثلاثة أعلى من سعر الطرح الذي تم الاكتتاب على السهم به، والذي كان عند 32 ريالاً (8.5 دولار أمريكي).

وحسب وكالة رويترز قام بنك جي بي مورجان وهو أول بنك يقوم بعمل تغطية لسهم أرامكو بالتوصية عليها بزيادة الوزن النسبي وبسعر مستهدف عند 37 ريالاً (9.86 دولار أمريكي)، وعزت توصتها إلى توقعاتها بنمو الأرباح بالإضافة إلى توقعات بالزيادة في التوزيعات النقدية التي تعتزم أرامكو توزيعها والتي تقدر بـ 75 مليار دولار في 2020.

وقام بنك جولدمان ساكس بالتوصية على سهم أرامكو بـ "محايد" عند سعر مستهدف قدره 41 ريالاً (10.93 دولار أمريكي).

في حين بدأ بنك إتش إس بي سي بالتوصية على السهم بـ"احتفاظ" مع سعر مستهدف عند 36.80 ريال (9.81 دولار أمريكي)

وقال جي بي مورجان إن قدرة أرامكو على بيع نفطها بعلاوة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي ونسبة منخفضة للديون إلى حقوق الملكية ستسمح لها بتوزيع نسبة أعلى من التدفق النقدي.

وأضاف أن أرامكو في وضع فريد يمكنها من زيادة الإنتاج بأقل قدر ممكن من النفقات الرأسمالية الإضافية.

وتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للسعودية من النفط إلى 15 مليون برميل يومياً من 12 مليون برميل حالياً وإنتاج 10 ملايين برميل، مشيراً إلى زيادة شهية المملكة لاستعادة حصتها من نمو الطلب العالمي على النفط مع تضييق أسواق النفط.

كان جي بي مورجان واحداً من تسعة منسقين عالميين في الاكتتاب العام على أسهم أرامكو، والذي حقق رقماً قياسياً قدره 29.4 مليار دولار بد تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم، لتصبح قيمة الطرح قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم.

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وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222،.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.