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"العمل والتنمية الاجتماعية" تطلق الواجهة الجديدة للخدمات الالكترونية لقطاع العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إطلاق الواجهة الجديدة للخدمات الالكترونية لقطاع العمل، وذلك ضمن مشاريع الوزارة للتحول الرقمي وتطوير تجارب العملاء، من خلال تقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات ورفع نسبة الأتمته، وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

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ويتيح التصميم الجديد عددا من المميزات لتحسين تجربة المستخدم للموقع، ومنها: توحيد التصميم والتجربة لجميع الخدمات الالكترونية لقطاع العمل، لوحة تحكم تتيح للمستفيد تخصيص بعض العناصر منها الوصول السريع، سهولة التنقل بين بوابة الخدمات الالكترونية للمنشآت والأفراد، قائمة جانبية موحدة تسهل الوصول إلى المنشآت، المفضلة، التنبيهات والاستعلامات، البحث السريع للمنشآت والخدمات، تصنيف الخدمات، بالإضافة إلى إمكانية تفضيل منشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تجربة النسخة الجديدة من موقع الخدمات الالكترونية لقطاع العمل، وذلك عبر الرابط التالي: https://mol.gov.sa/SecureSSL/Login.aspx

يشار إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حصلت أخيرا على جائزة "الريادة في التحول الرقمي" في منتدى التقنيات الناشئة، وتعمل على تطوير وحوكمة إجراءاتها الكترونيا، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وسرعة تنفيذ الخدمات ذاتيا.