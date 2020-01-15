شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى ، وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.27 دولار أمريكي.

يورو (EUR)

1 يورو = 4.18 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.24 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.88 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.20 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.87 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.35 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.59 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.39 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 29.28 ين ياباني.

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جنيه مصري (EGP)

1 جنيه مصري = 0.24 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 4.23 جنيه مصري

درهم إماراتي (AED)

1 درهم إماراتي = 1.02 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.98 درهم إماراتي

جنيه سوداني (SDG)

1 جنيه سوداني = 0.08 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 12.03 جنيه سوداني

دينار جزائري (DZD)

1 دينار جزائري = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 31.84 دينار جزائري

دينار بحريني (BHD)

1 دينار بحريني = 9.951 ريال سعودي

1 ريال سعودي = 0.10 دينار بحريني

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم في التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها في عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكي 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات منذ 1986.