شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تنفى وجود عطل بخدمة التلغراف بسنترال الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئول رفيع بالشركة المصرية للاتصالات، ما تردد عن وجود عطل بخدمة التلغراف بسنترال الدقى، وقال لليوم السابع:" الخدمة تسير بشكل طبيعي على الرغم من عدم وجود إقبال كبير عليها مقارنة بخدمات الاتصال عبر الموبايل وما به من تطور هائل لخدمات التراسل الفورى".

ويستخدم التلغراف عادة فى المناسبات وبرقيات التهنيئة والعزاءات والشكاوى، إضافة إلى التلغرافات المطولة، ويتم حساب العميل بالكلمة إضافة إلى سعر المكالمة.

وتسمى الخدمة عبر الهاتف الأرضى "فونجرام" وتستخدم من خلال رقم مختصر 124، وتقدم الخدمة أيضا عبر العديد من السنترالات، وخاصة تلك التى يتوافر بها منافذ لخدمة العملاء وتقدم تحت اسم "تلغراف".

أسباب عدم توقف خدمة التلغراف رغم التقدم التكنولوجى

ويرجع استمرار خدمة التلغراف فى مصر، رغم التقدم التكنولوجى وانتشار التطبيقات المجانية لعدة أسباب أبرزها خدمة الشكاوى التى تتم فى بعض الأحيان عبر خدمة التلغراف، واتخاذ طابع الرسمية فيما يتعلق بالتعاملات بين المؤسسات والأشخاص فى العمل، حيث يفضل الكثير من الناس التعامل بشكل رسمى عبر ارسال برقيات التهنئة والعزاءات، فضلا عن برقيات الشكاوى.

حجم رسائل التلغراف يوميا

ووفقا لبيانات سابقة، يصل حجم المكالمات اليومية للخدمة ما بين 1000 إلى 1500 اتصال، ولكن هذا الرقم غير معبر عن حجم التلغرافات التى يتم إصدارها إذ يطلب الكثير من العملاء لأكثر من تلغراف بأسم أشقائهم وأصدقائم، كمثال إذ قد تصل حجم التلغرافات المرسلة عبر الهاتف إلى نحو 5000 آلاف تلغراف، إلى جانب ما قد يتم إصداره من خلال السنترالات التابعة للشركة.

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الحساب بالكلمة

ويتم محاسبة الرسائل فى التليغراف، بحسب عدد الكلمات، والتى تصل إلى 20 قرش لكل كلمة، ولا تزيد على 10 حروف، أما الأرقام يتم حساب رقم الموبايل كلمتين فقط، وتفرض على تلك الرسائل ضريبة 14% حسب عدد الكلمات، ورسوم دمغة وتنمية، أما نماذج التعزية أو التهنئة سعرها ثابت 3 جنيهات.

أقدم وسيلة اتصالات بالعالم

وبدأت خدمات الاتصالات بمصر عبر خدمة التلغراف عام 1854 مع افتتاح أول خط يربط مدينتى القاهرة والإسكندرية وذلك عبر الشركة الشرقية للتليفونات "المصرية للاتصالات" حاليا، إلا أنه ورغم انخفاض مشتركى التليفون الأرضى بسبب تطور المحمول إضافة إلى ظهور العديد من تطبيقات التراسل المجانية مثل واتس اب وفايبر وفيسبوك ماسينجر وغيرها من التطبيقات، إلا أن خدمة التلغراف ما زالت مستمرة.

ووصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018 وذلك وفقا لأحدث تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا للتقرير، يستحوذ مشتركوا الهاتف الثابت وفقًا لنوع الاشتراك، عدد المشتركين حكومى 3%، عدد المشتركين تجارى 11%، عدد المشتركين منازل 86%.

ووصل إجمالى سعة السنترالات الى 24.22 مليون خط بنهاية اكتوبر 2019 مقارنة بنحو 24.06 مليون خط بنهاية سبتمبر 2019 و نحو 18.96 مليون خط بنهاية أكتوبر 2018.