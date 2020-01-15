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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يسلم هواتف ذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الجوائز المهداة من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي عدد من الشباب المتميزين الذين التقاهم الوزير خلال زيارته الأولى للجامعة، حيث كان قد أجرى حوارا مفتوحا مع عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلبة كلية الحاسبات والمعلومات والشباب الملتحقين بالمنح التدريبية التي يقدمها معهد تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع جامعة سوهاج.
وأجاب خلالها الوزير على أسئلة واستفسارات الشباب، داعيا الشباب الحاضرين إلى اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ وخلال اللقاء؛ وعد الوزير بمنح جوائز لعدد من الشباب المتميز والذين شاركوا في المناقشات.
والتقي رئيس الجامعة بالفائزين وهم أحمد رجب السيد، عبد الله نبيل، أيمن أحمد رضوان بكلية الحاسبات والمعلومات، وعامر أبوزيد بالمركز الإعلامي للجامعة؛ حيث قدم رئيس الجامعة لهم التهنئة على فوزهم بهواتف ذكية ماركة "سيكو SICO" صناعة مصرية.
وكان الوزير قد أجرى زيارة إلي محافظة سوهاج في أوائل الشهر الجاري لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المحافظة.
تسليم الجوائز للمتميزين
هواتف ذكية لطلبة سوهاج المتميزين
رئيس جامعة سوهاج يوزع هواتف ذكية للفائزين بجائزة وزير الاتصالات
تسليم جوائز للمتميزين
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