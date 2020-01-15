شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الناتج المحلى الإجمالى لألمانيا 0.6% فى 2019 بأضعف وتيرة منذ 2013 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقدير أولي من مكتب الإحصاءات الاتحادى اليوم الأربعاء أن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.6% في 2019 وهي أقل وتيرة توسع منذ 2013 وتشير إلى تباطؤ عن العام السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 0.6 % في العام الماضي مقارنة مع 1.5% في 2018.

وقال ألبرت برامان المسؤول بالمكتب "هذا يعني أن اقتصاد ألمانيا نما للعام العاشر على التوالي وهي أطول فترة نمو منذ إعادة توحيد ألمانيا".

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وذكر المكتب أن فائض ميزانية القطاع العام بما في ذلك الولايات الاتحادية والبلديات وأنظمة الأمن الاجتماعي نزل إلى 49.8 مليار يورو (55.4 مليار دولار) أو 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن سجل 62.4 مليار يورو أو 1.9 % في العام السابق.

وأضاف المكتب أن الصادرات زادت 0.9% العام الماضي بعد زيادة 2.1% في 2018 بينما ارتفعت الواردات 1.9% بعدما قفزت 3.6%.

ويعني هذا أن صافي التجارة كان له تأثير سلبي على النمو الاقتصادى الكلى فى العام الماضي.