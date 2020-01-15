شكرا لقرائتكم خبر عن هل تراجعت مبيعات الدفايات بعد حادث مصرع والد الفنان إيهاب توفيق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات الدفايات لم تتأثر هذا العام بعد الحوادث المتكررة بما فيها حادث وفاة والد الفنان إيهاب توفيق التى سببتها بعض أنواع الدفايات، مشيرا إلى أن أسباب الحوادث هى الاستخدام الخاطئ للدفايات وليس عيوب فى الصناعة.

وقال الطحاوى لـ"الخليج 365": إذا كان هناك عيوب فى الصناعة مثلا وتسبب فى انفجار أحد أنواع الدفايات فى أكثر من حادثة متكررة، وقتها يمكن أن نؤكد تراجع مبيعات هذا النوع، مضيفا" إذا وجدنا تكرار حوادث سيارات هل هذا يعنى أن المواطن سيتوقف عن شراء السيارات".

وتختلف أنواع الدفايات فى الأسواق المصرية بداية من الدفاية الزيت وهى الأشهر و الحديث منها تحت مسمى الشماعة أو الدفاية السيراميك.

وشهدت أسعار الدفايات فى مصر استقرارا هذا الموسم وانخفضت أسعار بعض الأنواع عن الموسم الماضى، ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار الدفايات فى الأسواق المصرية حيث تبدأ أسعارها من 70 جنيها وصولا إلى 3 آلاف جنيه، حسب النوع والماركة.

وبالنسبة للأنواع المصرية يبدأ سعر الدفاية الشمعة الواحدة من 70 – 100 جنيه، بينما يتراوح سعر الدفاية الشمعتين مستويين للحرارة تبدأ من 120 – 170 جنيها ، وتأتى الدفاية الـ 3 شمعات ب3 مستويات حرارة بين 150 – 370 جنيها، ويزيد سعرها حسب الماركات المستوردة ليصل إلى 600 جنيها .

والنوع الأحدث وهى الدفايات السيراميك يتراوح سعرها من 500 – 2500 جنيها بحسب النوع والماركة والامكانيات المتاحة للدفاية .

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ثم الدفاية الزيت وهى الأقدم والأشهر ولكنها تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة ولكن بالرغم من ذلك تعتبر هى الأغلى من بين الدفايات الموجودة بالأسواق المصرية حيث يختلف سعرها من حيث عدد الريشات و الكيلو وات التى تنتجه كل دفاية بالاضافة الى الامكانيات التى تتوفر فيها .

وتبدأ أسعار الدفايات الزيت من 1000 وتتخطى حاجز 3 آلاف جنيه بالنسبة للماركات المستوردة ويتوفر فى الأسواق دفايات زيت 3 -5 – 7- 8- 9 – 11 – 15 ريشة.

وكان تسبب حريق فى الساعات الأولى من صباح الخميس 9 يناير، داخل فيلا أحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق، والذى لقى مصرعه فى الحادث، نتيجة لماس كهربائى فى دفاية بالطابق الثانى للفيلا، وانتقلت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الفيلا، وتمت السيطرة على الحريق بالكامل، وأخطر اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة بالواقعة.