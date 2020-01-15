شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مصر السيادى" و "حسن علام القابضة" يوقعان مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليوم صندوق مصر السيادي وشركة حسن علام القابضة، الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات على الساحة الإقليمية، عن توقيع مذكرة تفاهم من أجل ضخ استثمارات مشتركة، بشكل مباشر وغير مباشر، في مشروعات بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

ووقع الاتفاق كل من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وعمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئؤن البنية الأساسية الى جانب لفيف من كبار المسؤولين في صندوق مصر السيادي وشركة حسن علام القابضة وشركة حسن علام للمرافق.

ويمهد الاتفاق الطريق لتعاون كل من صندوق مصر السيادي وشركة حسن علام القابضة مع مستثمرين محليين ودوليين من أجل تحديد فرص الاستثمار المؤثرة والمستدامة في مشروعات جديدة أو قائمة بقطاعات البنية التحتية ومعالجة وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة. وتأسست الشراكة على الايمان المشترك بالتزام القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادي في إطلاق الأصول الكامنة ذات القيمة المرتفعة ودعم الحكومة الكبير عبر الاصلاحات الحقيقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتعزيز النمو ومناخ الأعمال الذي يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تتواكب مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع مصر على مسار جديد.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى إن هذا الاتفاق يؤكد الدور المهم الذى يلعبه الصندوق في جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى قطاعات الدولة ذات الدور المهم فى دفع عملية النمو والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تنفيذها، وأضافت السعيد أن الصندوق في سعيه إلى تحقيق أهدافه فإنه يعمل بجدية على التواصل مع الشركات المصرية والعالمية لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأعرب أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن سروره للتعاون مع أحد أبرز المؤسسات العاملة في مجال مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة مثل شركة حسن علام القابضة التي نمت عبر السنين لتكون رائدة في هذه القطاعات، والتي ستعمل مع الصندوق لإطلاق القيمة الكامنة بما يسهم في تحسين معيشة المواطنين والبيئة.

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وأضاف سليمان ان هذا التعاون يمثل خطوة من خطوات عديدة قوية سيتخذها صندوق مصر السيادي نحو إنشاء مشروعات متخصصة عملاقة تحت مظلة صندوق فرعي جديد لمشروعات البنية التحتية الجاري تأسيسه، معربا عن ثقته الكبيرة مع وجود الشريك المناسب المتمثل في شركة حسن علام القابضة في أولى مشروعات الصندوق الفرعي.

وأكد سليمان أن هذا التعاون الاستراتيجي أحد الخطوات الأولى لتدعيم دور الصندوق في إنشاء وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال الأصول المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي والذي يعمل وفقا لأحدث نظم الاستثمار الخاص العالمية.

وفي نفس السياق قال عمرو علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، أن فرصة الشراكة والتحالف مع صندوق مصر السيادي هي علامة مهمة في مسيرة الشركة وأن الشركة ستستثمر مع الصندوق في قطاعات مؤثرة وحيوية وخاصة المياه والطاقة والطاقة المتجددة، حيث تتوافر فرص كثيرة لوجود شراكات مع مستثمرين دوليين وخبراء متخصصين بارزين، مؤكدا ثقته بأن هذا الأمر لن يقتصر علي وضع الأساس لشراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص، ولكن سيكون بمثابة رسالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن شركة حسن علام القابضة كواحدة من أعرق شركات الإنشاءات والهندسة على الساحة الإقليمية ستعمل على تحويل الرؤية المشتركة للتحالف إلى واقع ملموس في عدة صناعات وشراكات طويلة الأمد، مع الخبرات الواسعة التي تملكها شركة حسن علام للمرافق التابعة لها لتحقيق الرؤية المشتركة لهذه الاتفاقية.