شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزارة البترول تعقد مؤتمرا صحفيا لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة البترول والثروة المعدنية،غدا الخميس، المؤتمر الصحفي الخاص لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط وذلك بعد انتهاء الاجتماع الوزاري الخاص بهم ومن المقرر أن يوافق كل من وزراء الطاقة المصري والقبرصي والإسرائيلي واليوناني والإيطالي والأردني والفلسطيني خلال الاجتماع الوزاري على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وأعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ونظيره الإسرائيلي، اليوم عن بدء ضخ الغاز الطبيعى من إسرائيل إلى مصر، اليوم، وهو ما يمثل تطور هام يخدم المصالح الاقتصادية لكلا البلدين، حيث سيمكن هذا التطور إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك فى إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الوزيرين سيقوما بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط والذى سيعقد غدا الخميس في القاهرة.

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وقالت مصادر بقطاع البترول، إن بدء ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر يأتي في إطار الإجراءات التي تنفيذها وزارة البترول والثروة المعدنية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، لافتة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في عائدات اقتصادية لمصر نتيجة مرور الغاز في الشبكة القومية للغازات الطبيعية ومن ثم تسييله وإعادة عادة التصدير لأوروبا .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من ضمن استخدامات هذا الغاز استخدامه بالمشروعات الصناعية التى ترغب في شراء غاز الحقول الإسرائيلية من الشركة المستوردة له، لافتا إلى أن قانون تنظيم الغاز يسمح بعمليات التجارة استيرادا وتصديرا .

وأشارت المصادر إلى أن هذا الاتفاق يمثل إحدى الخيارات المتاحة لإمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي بجانب ما تحصل عليه أوروبا من إمدادات للغاز من روسيا أو من الغاز المسال المباشر في السوق العالمي أومن خلال الخط المزعم إنشاؤه من إسرائيل والذي تم الإعلان عنه مؤخرا وهو ما يمثل إحدى المصادر التي ستمد أوروبا بالغاز الطبيعي ولكن عملية إنشاء الخط "است ميد " بحاجة إلى فترة زمنية تصل إلى 6 سنوات، ويتطلب استثمارات تصل لـ 7 – 8 مليارات دولار .