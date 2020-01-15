شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير 2020.. السداد من 15-1 حتى 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE، فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى، فاتورة يناير 2020 عن آخر ثلاثة أشهر من العام الماضي، ويمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة الفاتورة من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg .

فاتورة التليفون الأرضى لشهر يناير يتم سدادها بدءا من 15/1 ولمدة شهر حتى 14 /2 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/3 ثم من يوم 15/3 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال و استقبال.

ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الإنترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.

منافذ دفع فاتورة التليفون الأرضى

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وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالاتWE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وإلى جانب الشركة المصرية للاتصالات فإن شركة اتصالات مصر تقدم أيضا خدمات السوق الأرضى كمشغل ثانى فى السوق المصرى وخدمت خدماتها فى هذا المجال منذ عدة أشهر، ويتم سداد فواتير التليفون الأرضى لشركة اتصالات مصر بشكل شهرى.

و165 سنة هو عمر الشركة المصرية للاتصالات والتى تعد من أقدم شركات الاتصالات فى العالم والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876، وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى أنشأت الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.