10 شركات ملابس تدشن مبادرة "يلا نصنع فى مصر" لمنافسة الأسواق العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُدشن 10 شركات ملابس مصرية متخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، خلال مؤتمر مشترك يوم 23 يناير الجارى، مبادرة (يلا نصنع فى مصر)، لتكوين أكبر تحالف لتصنيع وتجارة الأقمشة بهدف المنافسة فى الأسواق العالمية، وذلك برعاية وزارة التجارة والصناعة.

وأشار بيان صادر عن الشركات العشر، اليوم الأربعاء، إلى أنه سيحضر التدشين مجموعة من سفراء الدول بالقاهرة، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار الأجانب والمحليين، وممثلون عن اتحاد الصناعات والاتحاد العام لغرف التجارية وجمعيات شباب رجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع المصرفى ومسؤولين عن مؤسسات التمويل الدولية وممثلى 400 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية.

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وأوضح البيان أن المؤتمر سيناقش أهم الفرص والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة والاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى سبل تنمية القطاع، والدور الذى يمكن أن يلعبه قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى يواجه تحديات كبيرة.

كما سيتم مناقشة أهم الفرص المتاحة فى السوق المصرية فيما يخص تصنيع الملابس، وسبل تنمية قطاع صناعة الملابس، وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات في هذا القطاع، والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع في دعم الاقتصاد، وتخفيض معدلات البطالة، وزيادة معدلات العمالة المدربة، خاصة وأن مصانع الملابس تُصنف على أنها إحدى القطاعات التى توفر فرص عمالة كثيفة.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المشاركة أحمد سماقية "إن مبادرة (يلا نصنع فى مصر) تتبنى استراتيجية واضحة، وهى دعم قطاع صناعة الملابس، وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشراكات الجديدة، إضافة إلى إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات" .. موضحا أن الكيان الجديد متخصص في صناعة الملابس بمصر، وسيكون قادرا على المنافسة فى الأسواق العالمية وتعزيز قدرة وإمكانيات المنتج المحلي.