شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، لكن يظل الارتفاع محدودا بفعل ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

بحلول الساعة 13:35بتوقيت غرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 58.30$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.17$،وسجل أعلى مستوي 58.35$ ،وأدنى مستوي 57.88$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاع بنسبة 0.2% ، فى أول مكسب خلال السبعة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 57.76$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بنحو 1.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 10 كانون الثاني/يناير،فى أول زيادة أسبوعية خلال شهر ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.5 مليون برميل.

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ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.4 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر ،ليظل الإجمالي عند 12.9مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

وقالت الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط فى البلاد إلى مستوي قياسي عند 13.30 مليون برميل يوميا فى 2020 ،مدفوعا بزيادة الإنتاج فى بعض حقول الزيت الصخري.

من ناحية أخرى ، من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه " فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى البيت الأبيض.

وتنتظر الأسواق ما سوف تتضمنه بنود الصفقة التي طال انتظارها ،وسط مخاوف تأجيل البنود المحورية إلى صفقة المرحلة الثانية ،والتي قد تحتاج حينها إلى فترة زمنية ليست بالقصيرة لإنجازها.