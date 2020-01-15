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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أقل من التوقعات فى ديسمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر كانون الأول /ديسمبر مرتفعا بمقدار0.1% شهريا ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.0 %.
كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.1% ، أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.2%.
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