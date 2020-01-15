شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين قبيل توقيع الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، متخليا عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،قبيل توقيع صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوى 97.23 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.38 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.44 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،و سجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.58 نقطة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ترقبا لمعرفة تفاصيل الصفقة التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،والتي تعد الخطوة الأولى فى طريق إنهاء حرب تجارية شراسة أضرت بالاقتصاد العالمي لأكثر من 18 شهرا.

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من المقرر أن يوقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" صفقة المرحلة الأولى من اتفاق التجارة مع نائب رئيس الوزراء الصيني "ليو هو خه " فى وقت لاحق اليوم الأربعاء فى البيت الأبيض.

وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" يوم الثلاثاء إن بلاده ستحافظ على التعريفة الجمركية على البضائع الصينية حتى الانتهاء من المرحلة الثانية.

وأكد منوشين أن المستندات التي تصدر يوم الأربعاء ستظهر أن صفقة "المرحلة الأولى " قابلة للتنفيذ بالكامل ،وتتضمن تعهدا من الحكومة الصينية بالامتناع عن التلاعب فى سعر صرف اليوان الصيني.

ينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة عن أسعار المنتجين خلال كانون الأول/ديسمبر ،إيجابية البيانات قد توقف الهبوط الحالي فى مستويات العملة الأمريكية.

يصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال كانون الأول/ديسمبر من ارتفاع بنسبة 0.0% فى تشرين الثاني/نوفمبر ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2 % من انخفاض بنسبة 0.2% الشهر السابق.