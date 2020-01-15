شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لمؤشر البورصة الرئيسى بالختام بمشتريات للمؤسسات المحلية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع شبه جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية والعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.950 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 113.6 مليون ورقة مالية بقيمة 529.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.6 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.01%، والعرب على 8.33% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.53%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 77.2 مليون جنيه، 12.9 مليون جنيه، 481.5 ألف جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 28.6 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 13769 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1922 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 15940 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5123 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1383 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 494 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 65 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.