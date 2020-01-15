شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 15-1-2020 وعيار 24 بـ187.30جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 15-1-2020، ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 187.30 ريال سعودى مقابل 186.29 ريال أمس.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:سعر الذهب عيار 24

بنحو 187.30 ريال بما يعادل 49.93 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 171.70 ريال بما يعادل 45.77 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 90. 163 ريال بما يعادل 43.69 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 140.48 ريال بما يعادل 37.45 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 109.26 ريال بما يعادل 29.12 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 93.65 ريال بما يعادل 24.96 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 5,825 ريال بما يعادل 1,553 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,311 ريال بما يعادل 349.49 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 187,305 ريال بما يعادل 49,926 $

أسعار الذهب اليوم فى السعودية تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من السعودية، كما تهم أسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة المستثمرين فى السعودية، نظراً لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمى، وفى الوقت الذى تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقى الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى السعودية أو بباقى الدول العربية.

من أهم الاسباب التى تؤثر على انخفاض أو ارتفاع الذهب فى السعودية أو فى العالم حتى هو سعر الدولار، حيث أن العلاقة بين الذهب والدولار عكسية وبمعنى أدق أنه بحالة ارتفاع سعر الدولار عالمياً يؤدى ذلك مباشرة إلى انخفاض أسعار الذهب فى السعودية وفى البورصة العالمية للذهب، والعكس صحيح إذا انخفض سعر الدولار يؤدى ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع سعر الذهب فى السعودية، ولذلك يجب مراقبة وضع الدولار.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين فى العالم.