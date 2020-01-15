شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط القطاعات القيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.5% خاسراً 42.25 نقطة ليغلق عند مستوى 8432.56 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.28% رابحاً 227.06 نقطة ليغلق عند مستوى 7157.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 217 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجع 106 سهما.

وتراجع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.53%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.02%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.69%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.54%.

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وجاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.47%، ثم أسمنت أم القرى 4.67%، اكسا التعاونية بنسبة 4.31%، فيما جاء سهم "دار الأركان" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.99%، ثم أسواق عبد الله العثيم بنسبة 3.89%، ثم المواساة بنسبة 3.11%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من قطاع الاستزراع المائى بشركة جازادكو، وشركة أسماك تبوك وثروات البحار وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائى، مع شركة أسماك تبوك وشركة ثروات البحار.

وتنص المذكرة على دراسة صفقة اندماج بين الشركات المذكورة أعلاه وقطاع الاستزراع المائى فى شركة جازان للطاقة والتنمية من خلال تأسيس كيان اعتبارى واحد [شركة ذات مسؤولية محدودة] مقرها مدينة الرياض وبرأس مال يبلغ 500 ألف ريال سعودى، على أن يكون معيار توزيع الحصص الرأسمالية بناءً ما يقدمه كل طرف من أصول ملموسة، وتمثل حصة شركة جازان للطاقة والتنمية 45%.