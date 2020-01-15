شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاعى البنوك والنفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وسط صعود قطاعى البنوك والنفط والغاز.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% رابحاً 18.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6351.63 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً 28.45 نقطة ليغلق عند مستوى 7089.98 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.05% خاسراً 2.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4886.45 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 204.2 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتى عبر 8619 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.44%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.85%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%.

وجاء سهم "الشركة الكويتية العقارية القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.96%، تليه شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.29%، ثم شركة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 7.45%، فيما تصدر سهم "المجموعة التعليمية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.95% ثم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 10%، ثم شركة مُنشـآت للمشاريع العقـارية بنسبة 8.73%.

وفى سياق متصل بدأ اليوم التداول على سهم شركة بورصة الكويت بنظام تداول الأوراق المالية غير المُدرجة (التداول خارج المنصة OTC) وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمى فى البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

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أعلنت شركة بورصة الكويت، أنه سيتم إدراج أسهم الشركة فى السوق الكويتى بتاريخ 19 أبريل 2020 كموعد مبدئى، وذلك بعدما تتخذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمى.

وفى ذات السياق تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج لشركة بورصة الكويت فى السوق.

كانت عملية خصخصة بورصة الكويت قد تمت على مرحلتين، حيث بدأت الأولى فى فبراير 2019 بترسية مزايدة خصخصة حصة تبلغ 44% من أسهم رأسمال البورصة على التحالف الذى يضم شركات: الاستثمارات الوطنية، الأولى للاستثمار وشركة أرزان للتمويل والاستثمار بجانب بورصة أثينا.

أما المرحلة الثانية من خصخصة بورصة الكويت فكانت فى ديسمبر الماضى، إذ تم طرح 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين حتى 1 ديسمبر، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة تفوق 850%.

وتُعد بورصة الكويت أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص فى الشرق الأوسط والمنطقة.