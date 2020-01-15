شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات أبرزها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرة 1.68 نقطة، لتغلق عند مستوى 10635.02 نقطة بضغوط هبوط قطاعات العقارات والبنوك والنقل والصناعات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.2 مليون سهم بقيمة 241.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4427 صفقة، وارتفع 22 سهما، وانخفض 14 سهما، واستقرت 9 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.14%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.06%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.02%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.

وأعلنت بورصة قطر، عن إصلاح الخلل الفنى بشاشة بث الأسعار، والذى أدى إلى عدم عرض بيانات المؤشرات، وجارى العمل على إصلاح هذا الخلل.

وأظهرت البيانات المالية السنوية لشركة الخليج للمخازن، ارتفاع صافى الربح العائد لمساهمى الشركة فى العام الماضى بنسبة 9.8% على أساس سنوى.

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وبحسب نتائج الشركة لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، بلغت أرباح العام الماضى 249.11 مليون ريال (68.44 مليون دولار)، مقابل أرباح عام 2018 البالغة 226.82 مليون ريال (62.32 مليون دولار).

كما بلغ العائد على السهم 0.43 ريالاً فى العام الماضى، مقابل عائد على السهم بقيمة 0.39 ريالاً كما فى نهاية عام 2018.

وحدد مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذى انعقد اليوم، ميزانية "المخازن" للعام الجارى (2020) بمبلغ إجمالى قدره 260.4 مليون ريال.

وأوصى المجلس إدارة بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن العام الماضى بواقع 0.2 ريال للسهم الواحد، وهى توصية تخضع لموافقة العمومية التى ستنعقد يوم الاثنين 3 فبراير المُقبل.