شكرا لقرائتكم خبر عن العملات تتحرك فى نطاق ضيق قبل اتفاق التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحركت العملات الرئيسية داخل نطاق ضيق اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين توقيع اتفاق التجارة الصينى الأمريكى، واستقرت العملة الأمريكية فوق أقل مستوى فى أسبوع أمام منافسيه.

ورغم أن الاتفاق الرسمى يهدف إلى وضع حد لحرب الرسوم المتبادلة بين البلدين على مدى 18 شهرا والتى أضرت بالنمو العالمى إلا أنه لن ينهى النزاع التجارى بين أكبر اقتصادين فى العالم.

وقال نيل ميلور محلل أسواق الصرف لدى بي.إن.واى ميلون فى لندن "لا اعتقد أن السوق مقتنعة تماما بانتهاء الصراع على جبهة التجارة إذ أن القضية أصابت الاقتصاد العالمى بأضرار كثيرة".

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وصرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين أن الرسوم الحالية على السلع الصينية ستبقى لحين إجراء المزيد من المحادثات.

ومقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، استقر الدولار عند 97.29، واستقرت العملة الصينية إلى حد كبير فى السوق الخارجية.

ونزل الدولار الأسترالي، وهو مقياس متقلب نسبيا للتوترات التجارية، قليلا إلى 0.6893 دولار أمريكي.

واستقر الجنيه الاسترلينى على نطاق واسع عند 1.3014 دولار بعدما مُنى ببعض الخسائر فى الجلسات السابقة بفضل تعليقات من صناع السياسات فى البنك المركزى تميل صوب التيسير النقدي.