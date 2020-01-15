شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.98% بالختام مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.98% رابحاً 15.85 نقطة ليغلق عند مستوى 1636.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.2 مليون سهم بقيمة 659.7 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 61.16% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 2.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 12.57% مدفوعا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.88%.

فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.30% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.64%.

وفى سياق متصل أعلنت مؤسسة إنفستكورب، المالية المتخصصة بالاستثمارات البديلة، عن توفير 130 مليون دولار من الالتزامات الأساسية التى ستقدّمها كتمويلات للقطاع العقارى فى الهند، وتحديداً بمشاريع الإسكان المتوسطة، وستكون شركة BAe لنظم صناديق التقاعد لإدارة الاستثمار هى المستثمر الأساسى فى هذه المبادرة.

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وقال ريتيش فوهرا، شريك ورئيس قسم العقارات فى إنفستكورب الهند: "إن التباطؤ الحالى فى الأسواق السكنية وكذلك فى تدفق الائتمان فى الهند يوفران توقيتاً مناسباً لنا لإطلاق مبادرة الإقراض الجديدة هذه".

يُذكر أن إنفستكورب أنفقت ما يزيد عن 200 مليون دولار أمريكى على 27 مشروعاً سكنياً من خلال صندوقين استثماريين.

وتستثمر إنفستكورب فى الهند فى الشركات الخاصة متوسطة الحجم ومنهم زولو ستايز، سيتيكارت، إنترغرو براندز، بيواكوف، ونيفروبلس.

وفى سياق آخر أكد البنك الأهلى المتحد، عدم وجود أى أثر قانونى تجاه أى من الأطراف المشار إليها فى خبر جريدة القبس، وبالتالى لا يوجد أى أثر مالى على المجموعة جراء هذا الخبر.

وكانت جريدة القبس، قد نشرت عن ورود أسماء 5 بنوك كويتية فى قائمة المطلوبات المحصورة من قبل أمين التفليسة فى قضية معن الصانع ومجموعة سعد للتجارة والمقاولات، والتى يقدر إجمالى المطالبات فى حقها بأكثر من 20 مليار ريال سعودى.