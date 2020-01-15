جيه.بى مورجان يبدأ تغطية سهم أرامكو السعودية بتوصية بزيادة الوزن فى المحافظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ جيه.بى مورجان تغطيته لسهم أرامكو السعودية بتوصية "بزيادة الوزن النسبى فى المحافظ" وسعر مستهدف 37 ريالا (9.86 دولار) للسهم، قائلا إنه يرى إمكانية لأن ترفع أرامكو التوزيعات الأساسية المقترحة البالغة 75 مليار دولار. وشارك جيه.بى مورجان فى التنسيق العالمى للطرح العام الأولى فى ديسمبر والذى جمع 29.4 مليار دولار إجمالا بما فى ذلك خيار تخصيص إضافى للأسهم فى ظل طلب قوي. وقبل الإدراج، قالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة إنها تنوى صرف توزيعات نقدية أساسية بقيمة 75 مليار دولار فى 2020. وقال جيه.بى مورجان فى مذكرة اليوم "رؤيتنا الإيجابية تستند إلى توقعات بزيادة التوزيعات مع إمكانية زيادة مستوى الأساس البالغ 75 مليار دولار مع ارتفاع الإنتاج". Advertisements وقال جيه.بى مورجان إن قدرة أرامكو على بيع النفط بعلاوة ومرونة الإنفاق الرأسمالى وانخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية يتيح للشركة توزيع نسبة مئوية أعلى من التدفقات النقدية. انخفض سهم أرامكو 0.1% إلى 34.80 ريال مقارنة مع سعر الطرح العام الأولى البالغ 32 ريالا. وجيه.بى مورجان أول بنك عالمى كبير يعطى توصية بزيادة الوزن النسبى لسهم أرامكو. وبدأ بنك إتش.إس.بي.سى تغطية سهم أرامكو بالتوصية بالاحتفاظ بالسهم وسعر مستهدف 36.80 ريال بينما أوصى جولدمان ساكس أمس الثلاثاء "بالحياد" للسهم مع سعر مستهدف 41 ريالا. وفى الشهر الماضي، بدأت برنستين وجيفريز تغطية السهم بتوصية بخفض الوزن النسبى وقالتا إن الشركة جرى تسعيرها بعلاوة عن شركات نفط دولية كبرى أخرى رغم مشاكل الحوكمة.

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