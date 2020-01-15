شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.54% بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.54% رابحاً 15.09 نقطة ليغلق عند مستوى 2817.99 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 235.4 مليون سهم محققة ما قيمته 227.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2754 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.82%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.73%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.05%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10.19%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 9.52%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك المشرق بنسبة 3.75%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.58%.

وتصدرت شركة إعمار القابضة قائمة الأكثر تداولاً ببورصة دبى حسب القيمة بإجمالى 59.3 مليون درهم بحجم تداول 14 مليون ورقة مالية.

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وفى سياق آخر أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزى، عن توقيع اتافقية للالاستحواذ على محطات مدينة مصدر لتبريد المناطق، وتوفر المحطة خدمات التبري\د المبتكرة لأكثر من 2.7 مليون كتر مربع من المجتمعات المستدامة فى مدينة مصدر، حيث تصل إجمالى القدرة الاستيعابية للمحطة إلى 69 ألف طن تبريد.

وفى هذا الإطار قررت شركة شعاع كابيتال، الموافقة على استحواذ شركة الرمز على أعمال صناعة السوق لدى الشركة، وتوقف شركتها التابعة، شعاع كابيتال انترناشيونال ليميتد، عن مزاولة نشاط صناعة السوق، والبدء فى إجراءات تصفيتها بعد إتمام الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

كما قررت الشركة، قبول استقالة فؤاد طارق خان من عضوية كمجلس إدارة الشركة، وتعيين أبو بكر صديق محمد حسين الخورى عضواً بمجلس الإدارة خلفاً له، على أن يتم عرض هذا التعيين على الجمعية العمومية للشركة فى اجتماعها المقبل للمصادقة عليه.