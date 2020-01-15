وكالة: روسيا مستعدة للوفاء باتفاق أوبك+ في يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة للامتثال لاتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط في يناير.
وقال الوزير "لدينا التزاماتنا بطبيعة الحال وعلينا الوفاء بها".
وتخفض أوبك+ إنتاجها من النفط منذ عام 2017 لإحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية ولرفع أسعار الخام.
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