شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: روسيا مستعدة للوفاء باتفاق أوبك+ في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة ألكسندر نوفاك قوله اليوم الأربعاء إن بلاده مستعدة للامتثال لاتفاق أوبك+ على خفض إنتاج النفط في يناير.

وقال الوزير "لدينا التزاماتنا بطبيعة الحال وعلينا الوفاء بها".

وتخفض أوبك+ إنتاجها من النفط منذ عام 2017 لإحداث توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية ولرفع أسعار الخام.