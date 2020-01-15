شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يستعيد تعافيه – تحليل – 15-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي عند سعر 141.00، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، ومع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.17% بما يعادل 1.60 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 138.80 دولار.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 141.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 144.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد