جونسون آند جونسون ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 15-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جونسون آند جونسون (JNJ) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 144.72، ارتد منه ارتفاعاً لينجح بتحويل خسائره إلى مكاسب في نهاية التداولات، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.56% بما يعادل 0.82 نقطة ليستقر السهم عند سعر 146.52، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وأيضاً مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم المحوري 144.94، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري أيضاً 148.60.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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